السعودية تدشن غدا "مدينة وعد الشمال" بـ21 مليار ريال

تدشن غداً شركة معادن السعودية أكبر مدينة صناعية تعدينية في شمال السعودية، في محافظة طريف حيث يتم إبرام العقود الإنشائية مع عدد من الشركات المحلية والعالمية للبدء في تشييد مشروع الملك عبدالله لتطوير مدينة وعد الشمال، والذي يؤسس لمدينة صناعية تعدينية تعد الأكبر من نوعها التي تقام بالمملكة بعيدا عن الشواطئ السعودية.

وبحسب بيان لشركة معادن، فإن مشروع الملك عبدالله لتطوير مدينة وعد الشمال يعطي بعداً تنمويا واقتصاديا واجتماعيا للمنطقة الشمالية من المملكة، لما سيتضمنه من نقلة نوعية في مستوى التمية الاقتصادية وجلب التقنية، بالإضافة إلى إيجاد الفرص الاستثمارية وخلق الوظائف الجديدة.

وستكون مدينة وعد الشمال والمشاريع المصاحبة عند اكتمالها إنجازاً مماثلاً للإنجاز الذي تم في مدينة رأس الخير الصناعية وقبلها في مدن الجبيل وينبع ورابغ الصناعية.

ويقع مشروع الملك عبدالله لتطوير مدينة وعد الشمال على مساحة 440 كيلو متراً مربعاً خصص منها 150 كليو متر مربع لمشاريع معادن، والتي تعد محوراً أساسياً لمدينة وعد الشمال ستستثمر فيه شركة معادن وشريكيها الاستراتيجيين شركة سابك وشركة موزاييك لإقامة 9 مصانع كبيرة بمقاييس عالمية منها 7 مصانع في مشروع الملك لتطوير مدينة وعد الشمال بتكلفة تقارب 21 مليار ريال ومصنعين في مدينة رأس الخير الصناعية بالمنطقة الشرقية بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 16 مليون طن سنوياً لإنتاج مركزات الفوسفات وحامض الكبريتيك وحامض الفوسفوريك، ومصانع لإنتاج آحادي وثنائي فوسفات الكالسيوم المستخدمة في صناعة الأعلاف الحيوانية، وكذلك مصانع لإنتاج حامض الفوسفوريك المركز المستخدم في الصناعات الغذائية, ومادة بولي فوسفات الصوديوم الثلاثية المستخدمة في صناعة المنظفات والاستخدام الصناعي. اما باقي المدينة فسيخصص جزء منه للاستثمارات الصناعية الأساسية والتحويلية وللمنافع.