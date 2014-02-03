السعوديات يستحوذن على 12% من سجلات المملكة التجارية

أكدت نائبة رئيس لجنة سيدات الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة إيمان عبدالقادر فلاتة، أن رغبة الحكومة السعودية في تحفيز المرأة للعمل في بيئة استثمارية أكثر نضوجاً ومواءمة ودفعها للمساهمة في مجال الأعمال قد تحققت بنسبة عالية قياساً لعدد السجلات المسجلة لسيدات الأعمال على مستوى المملكة لعام 1433هـ.

وقالت إن عدد السجلات المسجلة لسيدات الأعمال بلغ 21.181 سجلاً بزيادة كبيرة بلغت نسبتها 253% مقارنة بالعام الذي سبقه، وهو ما يعادل 12% من إجمالي السجلات على مستوى المملكة، بحسب صحيفة "اليوم" السعودية.

وأضافت أن منتدى المدينة الاستثماري الذي ستنطلق فعالياته في الثاني عشر من ربيع الثاني 1435هـ يستصحب معه الحراك المتنامي للاستثمارات النسائية على الصعيد الاقتصادي في المدينة المنورة، وذلك بتخصيص جلسة حول مناخات الاستثمارات النسائية في المدينة المنورة، حيث تشير أعداد السجلات التجارية المسجلة لسيدات الأعمال في المدينة المنورة إلى حوالي 920 سجلاً تجارياً عام 1433هـ بزيادة بلغت نسبتها 19.6% عن العام الذي سبقه، وهو ما يعادل 4% من إجمالي أعداد السجلات المسجلة بالمدينة.

وأشارت إلى أن هذا المؤشر يؤكد رغبة المرأة على اقتحام مجال الأعمال متحدية كل الظروف التي تقف حجر عثرة في سبيل طموحها، وأن منتدى المدينة للاستثمار الذي يطمح إلى وضع جغرافيا استثمارية للاستفادة من الطاقات البشرية، وموارد الطاقة، والخامات، والإمكانيات الأخرى كالسياحة والزراعة، سوف تفتح المجال أمام المرأة لترتاد آفاقاً ومجالات رحبة على الصعيد الاقتصادي، ومن المتوقع أن تبرز مبادرات جديدة ومشاريع يمكن أن تتلقفها المرأة في المدينة خاصة على صعيد الخدمات التي سيكون لها ازدهار كبير بعد اكتمال البنية التحتية للعديد من المشروعات الكبرى.