مخاوف بشأن الإمدادات تهبط بخام لـ106 دولارات

هبطت التعاقدات الاجلة لخام مزيج برنت لأدنى مستوى لها منذ اسبوعين يوم الاثنين الى 106 دولارات للبرميل بعد أن أثارت بيانات ضعيفة للمصانع في الصين مخاوف بشأن نمو الطلب في الوقت الذي ساعد فيه ارتفاع الدولار وتجدد العنف في العراق وسوريا على وقف هذه الخسائر.

وتراجع نمو المصانع في الصين لأدنى مستوى له منذ ستة اشهر في يناير بعد تأثره بضعف الطلب المحلي والخارجي وتزايد المخاوف من حدوث تباطؤ واسع في الاسواق الناشئة. وأثر هذا على معظم الاسواق مثل الأسهم الآسيوية والمعادن الاساسية في الوقت الذي وجد فيه المستثمرون موسما جديدا لبيع الاصول المحفوفة بمجازفة كبيرة.

وتراجع برنت 10 سنتات الى 106.30 دولار للبرميل بحلول الساعة 3:59 بتوقيت غرينتش مواصلا الخسائر بعد تراجعه يوم الجمعة. وكان برنت قد وصل في وقت سابق الى 106 دولارات وهو ادنى مستوى له منذ 20 يناير.

وهبط الخام الأميركي 40 سنتا الى 97.09 دولار بعد اغلاقه منخفضا 74 سنتا.

