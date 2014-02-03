"نزاهة": لجنة توطين لم تنجز مهامها من 4 سنوات

قال تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد السعودية "نزاهة" إن اللجنة المختصة بتنظيم أسواق الخضار والفاكهة المشكلة منذ أربع سنوات لم تنجز ما طلب منها بوجوب توفير فرص العمل للسعوديين في تلك الأسواق.

وأوضح تقرير نزاهة للعام المالي 1433 – 1434هـ أن الهيئة تنفيذاً للأمر الملكي القاضي بمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين لتكون على أفضل مستوى، وتحقيقاً لأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، قامت الهيئة بمتابعة ودراسة عدد من المواضيع والقضايا التي تمس الشأن العام ومصالح المواطنين، ومنها توطين أسواق ومحلات بيع الخضار والفواكه.

وأضاف التقرير أنه بناءً على ما تلقته نزاهة من بلاغات وما رصدته من أخبار الصحف، حول عمل الأجانب في أسواق الخضار والفواكه، والمخالف لعدد من الأوامر والقرارات التي توجب توفير فرص العمل للمواطنين، وحيث سبق أن صدر الأمر الملكي الموجه لوزارة الداخلية، وأجابت الوزارة بأن الموضوع تحت المعالجة، ونظراً لمضي أربع سنوات على تشكيل اللجنة المختصة بتنظيم أسواق الخضار والفاكهة دون أن تنجز ما وجه به الأمر السامي، فقد تابعت نزاهة الموضوع ورفعت بنتائج متابعتها.