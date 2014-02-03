"الضمان" يودع 1.2 مليار ريال للمستفيدين السعوديين

قال المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية السعودية خالد الثبيتي إن مجموع ما خصصته وكالة الضمان الاجتماعي بالوزارة لمستفيدي الضمان من معاشات لشهر ربيع الآخر من هذا العام 1435هـ بلغ 1.2 مليار ريال شملت 846.831 حالة ضمان.

وأضاف الثبيتي أن المبلغ أودع في حسابات المستفيدين والمستفيدات من معاشات الضمان الاجتماعي مطلع هذا الشهر، مشيرًا إلى أن وكالة الضمان الاجتماعي تقوم شهريًا، وبشكل مستمر، بدراسة بيانات المستفيدات والمستفيدين من الضمان الاجتماعي وتحليلها بواسطة البحث الآلي والتعاملات الإلكترونية.

وبين أن هناك عدداً من الحالات المسجلة بلغت 3372 حالة لم تدرج ضمن المستفيدين والمستفيدات، وذلك إما بسبب وفاة المستفيد، أو الزواج، أو زيادة الدخل، أو زيادة عدد العمالة التي على كفالة المستفيد، أو عدم ثبوت الطلاق، كما أن الشروط لم تنطبق على 853 حالة من الحالات الجديدة، حيث لم يتم تسجيلها.

وأفاد الثبيتي أن الإعلان شهرياً عن إيداع هذه المبالغ يأتي تقديراً لاحتياج كثير من الأسر المستفيدة إليها وإشعاراً لها بذلك للمبادرة إلى الاستفادة منها لا سيما أن هناك من هم في مناطق نائية يصعب عليهم تجشم عناء السفر لتقاضي مخصصاتهم مالم تكن أودعت.

وأشار الثبيتي إلى أنه تم في هذا الشهر إضافة 18445 حالة ضمان جديدة من المستحقين من مختلف الفئات التي تشملها خدمات الضمان الاجتماعي.