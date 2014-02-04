فيسبوك يحتفل بعامه العاشر وسط طموحات استثمارية كبيرة

يحتفل فيسبوك اليوم بعامه العاشر متصدراً فئة مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت، بعدد مستخدمين بلغ 1.2 مليار شخص يقضون 30% من وقتهم فى تصفح الموقع.

وبهذه المناسبة سيقوم فيسبوك بإطلاق تطبيق الأخبار المماثل لـflipboard Paper ويحتوي التطبيق الجديد الذي سيتوفر مبدئيًا لمستخدمي هواتف "آيفون" فقط، 19 قسمًا مختلفًا، بما في ذلك، الرياضة، والتقنية، وغيرها، كما أنه سيضم قسماً آخر تحت اسم "آخر الأخبار"، وهو نفسه الموجود لدى تطبيق "فيسبوك" الرئيسي ولكن بتصميم جديد.

وبالرغم من ارتفاع عدد مستخدمي الموقع بـ16% نهاية عام 2013 إلا أن مجموعة من المتابعين لدورات حياة المواقع الاجتماعية في جامعة برينستون كانت قد أصدرت بداية الشهر الماضي توقعات بأن يخسر فيسبوك 80%، من مستخدميه بحلول عام 2017، فقد شهد الموقع مؤخراً خسارة 25%، من مستخدميه من فئة المراهقين في العام الماضي مقارنة بـ2011.

وتخطط الشركة لزيادة النفقات الرأس مالية بـ80% هذا العام وتوجيهها نحو البنية التحتية وتشجيع الابتكار برؤيا جذب 5 مليارات شخص الى الموقع.