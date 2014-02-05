إجراءات طارئة في واشنطن لتفادي عجز سداد الديون

المصدر: واشنطن - أ ف ب

تبدأ الولايات المتحدة الجمعة باتخاذ إجراءات استثنائية لتحاشي العجز عن سداد ديونها، بحسب ما أعلنت وزارة الخزانة الثلاثاء.

وجاء في بيان أن وزارة الخزانة سوف تعلق الجمعة اعتبارا من الساعة 17 بتوقيت غرينتش، إصدار سندات خزينة مخصصة للبلديات والولايات لعدم زيادة ديون الدولة الفدرالية.

وأضاف أن "هذا التعليق بات ضروريا بالنظر إلى الحدود القانونية لسقف الدين".

وستصل الدولة الفدرالية إلى هذه الحدود الجمعة، وهي بحاجة لتصويت في الكونغرس لتوسيع قدرتها على الاستدانة وتفادي عجز جزئي عن سداد الدين.

ولتحاشي مثل هذا السيناريو، تملك وزارة الخزانة سلسلة إجراءات استثنائية من شأنها أن تقدم للدولة الفدرالية مهلة حتى نهاية شهر فبراير كي تتمكن من مواصلة الوفاء بالتزاماتها المالية.