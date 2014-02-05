الببلاوي يعد المستثمرين السعوديين بحل مشاكلهم في مصر

التقى رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور حازم الببلاوي بمجموعة من كبار رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين على هامش زيارته التي يقوم بها حالياً إلى المملكة العربية السعودية.

وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء أن مناخ الاستثمار في مصر يشهد تحسناً تدريجياً يوماً بعد يوم، وأن مصر تتطلع نحو مستقبل أكثر إشراقاً يحقق الرخاء لشعبها، خاصة وأنها تزخر بالعديد من الثروات وفرص الاستثمار الجاذبة ذات العائد الاقتصادي المربح، بحسب بيان صحافي.

وأوضح الببلاوي لرجال الأعمال السعوديين أن اكتمال بناء مؤسسات الدولة المصرية بعد الاستحقاقين الرئاسي والبرلماني القادمين سيشكل عنصراً هاماً في استقرار الأوضاع السياسية والأمنية التي تعد الضمانة الأساسية لأي نمو اقتصادي، مشدداً على حرص الدولة على تذليل أي عقبات تواجه الاستثمار في مصر، مؤكدا أن هناك جهدا يبذل لمراجعة قوانين الاستثمار وإجراء التعديلات اللازمة بها.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المملكة العربية السعودية تعتبر من أهم الشركاء الاقتصاديين والتجاريين لمصر من حيث حجم التبادل التجاري ومستوى التعاون الاقتصادي، كما يحتل مستثمرو المملكة المرتبة الأولى في تعاملات البورصة المصرية.

ووفقا لتصريحات رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري الدكتور عبد الله محفوظ، فإن 16%، من إجمالي الاستثمارات السعودية في مصر متعثرة. ويصل إجمالي تلك الاستثمارات إلى 16 مليار ريال سعودي، أو 4 مليارات دولار.

ويأتي القطاع الصناعي على رأس الاستثمارات السعودية في مصر، يليه قطاع المقاولات في المرتبة الثانية، في حين تأتي السياحة ثالثا، ويصل عدد الشركات السعودية في مصر لنحو 3200 شركة.