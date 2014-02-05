الصين تتجه لتصنيع السيارات في السوق السعودية

كشف سفير الصين لدى السعودية لي شين وين، عن توجه لإنتاج وصناعة السيارات الصينية في السوق السعودية، وذلك في ظل ارتفاع الطلب على صناعتها.

وقال السفير الصيني إن إنتاج السيارات الصينية في السعودية سيؤدي إلى إيجاد سوق حيوي ونشيط وفاعل بين البلدين الصديقين، وأضاف: "هناك رغبة أولية مطروحة لإنتاج السيارات، لكن الفكرة ما زالت قيد البحث والدراسة"، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

وأشار إلى وجود عديد من المبادرات لتعزيز التعاون وتشجيع الفرص الاستثمارية بين البلدين وتعزيزها ودعمها في مختلف المجالات، لافتا إلى وجود 150 شركة صينية تعمل في الوقت الحالي في السوق السعودية بشكل منتظم في مجالات متنوعة ومختلفة، أبرزها في قطاع المقاولات ومشاريع البنية التحتية والاتصالات والتجارة والطاقة البديلة والمتجددة ومشاريع أخرى كبيرة، مشيرا إلى أنهم يعملون على تشجيع وتعميق الاستثمارات المشتركة بين البلدين وتنميتها.

وتحدث السفير عن قرب دخول شركات صينية جديدة إلى السوق السعودية في الفترة المقبلة في عدد من المجالات، وتابع: "نسعى إلى تطوير العمل بين البلدين والتنمية وإيجاد مزيد من الحيوية والعمل وفق مسارات مشتركة".

وأوضح أن السعودية والصين تتميزان بالتطور في مختلف القطاعات الاقتصادية، كما أنهما شريكان تجاريان. وكان سفير الصين لدى السعودية.