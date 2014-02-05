العمل: 7 حلول تسهل الحصول على عمالة وافدة بالسعودية

أعلن وزير العمل السعودي عادل فقيه أمس عن 7 حلول لتسهيل حصول المنشآت الملتزمة بنسب التوطين على العمالة الوافدة.

وقال فقيه إن الحلول تشمل استمرار السماح بنقل خدمة العامل للمنشآت الخضراء بعد انتهاء مهلة التصحيح، وإطلاق خدمة "أجير" لخدمة قطاع الأعمال وتقسيم النطاق الأخضر إلى ثلاثة مستويات هي: منخفض، ومتوسط، ومرتفع، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

كما تشمل حلول الوزارة وفقا للوزير أيضا خفض الحد الأدنى للوصول إلى النطاقين الأخضر والبلاتيني في قطاعي التشييد والبناء والورش وتنظيم عمل المرافقين من الأزواج والزوجات وإطلاق خدمة التأشيرات الفورية ونشر دليل نطاقات بمعايير استقدام واضحة.

وعلى صعيد ذي صلة قال مصدر في الوزارة إن إقرار الإجازة الأسبوعية لمدة يومين في القطاع الخاص من اختصاص مجلس الوزراء لافتا إلى أن نقل خدمات العمالة من أفراد إلى منشآت متاح عن طريق الخدمات الإليكترونية.

وأشار إلى أن احتساب زوج المواطنة في نسب السعودة كوافد خاص مرهون بنقل خدماته على زوجته وليس على مؤسستها.