الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه المالي لاتفاقية "أغادير"

أعلن في العاصمة الأردنية عمان عن إطلاق الدعم المالي والفني الثالث من الاتحاد الأوروبي للوحدة الفنية للاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر "أغادير".

وتهدف الاتفاقية إلى زيادة التبادل التجاري بين الأردن وتونس ومصر والمغرب من ناحية، وبين هذه الدول الأربع والاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى، إلى جانب زيادة التكامل الاقتصادي الإقليمي والاندماج من خلال تطبيق قواعد المنشأ الأورومتوسطية.

ومن أبرز أهداف الاتفاق، جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الأوروبية والعالمية بفضل سوق أغادير الذي يضم حالياً أكثر من 120 مليون مستهلك.

وتعمل الاتفاقية على إعفاء كامل من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل للسلع الصناعية المتبادلة بين الدول الأعضاء، وإعفاء كامل من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل للسلع الزراعية والزراعية المصنعة المتبادلة.

يشار إلى أن اتفاقية أغادير أطلقت في المغرب العام 2001، وأعلن الأردن وتونس ومصر والمغرب رغبتها في إقامة منطقة تجارة حرة بينها، بتشجيع من الاتحاد الأوروبي.