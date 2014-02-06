تنفيذ مشاريع في ميناءي ينبع بـ2.3 مليار ريال

قال مدير عام ميناءي الملك فهد الصناعي وينبع التجاري، الكابتن عبدالله الزمعي، إن قيمة المشاريع المنجزة وتحت التنفيذ في الميناءين تجاوزت 2.3 مليار ريال.

يأتي إعلان الأرقام قبيل تدشين أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز اليوم لعدد من المشاريع التطويرية الجديدة التي تم الانتهاء من تنفيذها مؤخراً في ميناء ينبع التجاري وميناء الملك فهد الصناعي بينبع الصناعية بحضور الدكتور جبارة بن عيد الصريصري، وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للمؤانئ والمهندس عبدالعزيز التويجري، رئيس المؤسسة العامة للموانئ، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

وقدر الزمعي قيمة المشاريع التنموية الجديدة، التي تم الانتهاء من تنفيذها مؤخرا في الميناءين بنحو 1.3 مليار ريال.

وأوضح الزمعي أن مشاريع التطوير شملت إنشاء ثلاثة أرصفة في ميناء ينبع التجاري، وستة أخرى في ميناء الملك فهد الصناعي، وتعميق الممرات الملاحية، وتحديث وتجديد البنية التحتية والمباني الإدارية والخدمية في الميناءين.

وقال: "ارتفعت الطنية المناولة في الميناء التجاري 30%، في عام 2013 مقارنة بالعام الماضي، وصولا إلى 3.5 مليون طن من مختلف أنواع البضائع، فضلا عن نمو نشاط الركاب والمعتمرين، الذي سيصل إلى نحو 150 ألف معتمر وراكب سنويا".

أما الميناء الصناعي فقال: "إنه يُناول حاليا 85 مليون طن من المنتجات البترولية والمكررة والبتروكيماوية والصناعية ومعدات وتجهيزات المشاريع الصناعية المختلفة؛ ويُتوقع أن تصل إلى 100 مليون طن في السنوات الخمس المقبلة".