رفع العقوبات الأوروبية عن قطاع الإسكان في ليبيا

قال الاتحاد الأوروبي إنه رفع العقوبات التي فرضت على جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق الليبي في عهد معمر القذافي، في خطوة تأمل ليبيا أن تعزز الاستثمار الذي تحتاجه بشدة.

وبعد نحو ثلاث سنوات من الانتفاضة التي أطاحت بالقذافي لا تزال ليبيا تكافح من أجل الاستقرار، حيث تواجه الحكومة المركزية تحديات من الصراعات السياسية ومقاتلي ميليشيا سابقين يرفضون إلقاء السلاح.

وقالت ناتاليا ابوستولوفا، سفيرة الاتحاد الأوروبي للصحافيين في طرابلس "هذا سيدعم مشروعات البنية التحتية التي كان يجري تطويرها في وقت ما بين ليبيا والاتحاد الأوروبي".

وكان الاتحاد الأوروبي قد رفع العقوبات عن الموانئ وشركات النفط والبنوك الليبية بعد سقوط القذافي في 2011.