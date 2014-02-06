"هدفي" يتوج 3 سعوديات بجوائز ريادة الأعمال

بالتنافس مع أكثر من 60 فكرة استثمارية ناشئة، فازت ثلاث سعوديات بجوائز برنامج "هدفي" الذي يدعم المرأة العربية ويمكّنها من ريادة الأعمال.

وحصلت فوزية عسيري على المركز الأول و15 ألف ريال، وسالي هيكل في المركز الثاني و10 آلاف ريال، ورنا العايد المركز الثالث بـ 5 آلاف ريال.

واستقطب برنامج رائدات الأعمال الذي تقدمه شركة "بوتينشل" أكثر من 60 فكرة استثمارية ناشئة لطالبات سعوديات من مختلف المناطق خلال الأشهر الأربعة الماضية.

وتركزت الأفكار مجالات التقنية والتسوق والمتاجر الإلكترونية، فضلاً عن مشاريع اجتماعية متخصصة في خدمة بعض الفئات التي تجد صعوبات في التسوق، مثل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والنساء العاملات.

وحصل 15 مشروعاً على إجازة اللجنة النسائية المحكمة للبرنامج للمشاركة في المرحلة النهائية، وفازت ثلاثة مشاريع بتمويل البرنامج، وهي مشروع المتجر الإلكتروني للمتسابقة فوزية أحمد عسيري وسالي هيكل، ورنا العايد عن فكرة مشروعها المتخصص في تنظيم الحفلات.