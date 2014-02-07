الخليجيون يستوردون ساعات سويسرية بـ1.7 مليار دولار

حلت الإمارات في المركز الأول عربياً والعاشر عالمياً بين أكبر 30 دولة مستوردة للساعات السويسرية خلال عام 2013، في حين جاءت السعودية في المركز الـ14 عالميا والثانية عربياً.

ووفقاً لصحيفة "الاقتصادية"، تبين الأرقام مدى شغف الإماراتيين والسعوديين على وجه الخصوص بالساعات السويسرية، حيث بلغت قيمة واردات الإمارات من الساعات السويسرية 934.1 مليون فرنك (1.05 مليار دولار)، مسجلة بذلك زيادة في الواردات بنسبة 9.2% بين عامي 2012 و2013، و36.7% بين عامي 2011 و2013.

بينما بلغت قيمة واردات السعودية من الساعات السويسرية، 352.4 مليون فرنك (395.9 مليون دولار)، مقابل 330.5 مليون فرنك في عام 2012، و286.3 مليون فرنك في 2011.

وسجلت السعودية بذلك زيادة نسبتها 6.6% بين عامي 2012 و2013، و23.1% بين عامي 2011 و2013.

وبين الدول العربية والشرق الأوسطية، التي ظهرت في قائمة أعلى 30 دولة مستوردة للساعات السويسرية، جاءت قطر في المركز الـ23، بواردات بلغت قيمتها 150.7 مليون فرنك (169.3 مليون دولار)، ثم تركيا في المركز 24 بـ134.4 مليون فرنك (151 مليون دولار)، والكويت في المركز 25 بـ128.2 مليون فرنك (144 مليون دولار).

وبذلك فإن الدول الخليجية تستورد ما لا يقل عن 1.7 مليار دولار على الساعات السويسرية في عام 2013.

ورغم تباطؤ وتيرة النمو، فقد سجلت صناعة الساعات السويسرية العام الماضي رقما قياسيا جديدا. فقد بلغت قيمة الصادرات 21.8 مليار فرنك (24.5 مليار دولار)، مقارنة بـ 21.4 مليار فرنك قيمة صادرات عام 2012م، لتحافظ للعام الثاني على التوالي على صادرات تتجاوز الـ 20 مليار فرنك.

وبقيت هونغ كونغ، أو "مخزن العالم لإعادة التصدير"، المستورد الأول للساعات السويسرية بواردات، بلغت 4.125 مليار فرنك "4.634 مليار دولار"، جاءت بعدها الولايات المتحدة بـ 2.239 مليار فرنك، ثم الصين ثالثا بـ 1.446 مليار فرنك. وسجلت الأخيرة انخفاضا في قيمة وارداتها بنسبة 12.5 % في عام 2013م مقارنة بعام 2012م.

وجاء النمو في صادرات الساعات السويسرية من أوروبا أساسا، فقد بلغت قيمة واردات ألمانيا 1.306 مليار فرنك، بزيادة قدرها 9.0 %، وإيطاليا بـ 1.229 مليار فرنك "بزيادة 4.6%، وفرنسا بـ 1.191 مليار فرنك بزيادة 9.6%، واليابان بـ 1.155 مليار فرنك بزيادة 5.7%، ثم سنغافورة 1.135 مليار فرنك بزيادة 1.0%، وبريطانيا 952.7 مليون فرنك، مسجلة أعلى زيادة بين الدول الأوروبية بلغت 18.2%. وجاءت الدول أعلاه، حسب الترتيب، من المركز الرابع إلى التاسع من ناحية قيمة وارداتها.

وبين مناطق العالم الجغرافية، سجّلت آسيا انخفاضا، والقارة الأميركية التي تعتبر ثاني أكبر سوق للساعات السويسرية نموا معتدلا بنسبة 2.4%، في حين سجلت منطقة الشرق الأوسط أعلى زيادة، بلغت مرتبتين من الأرقام، أو 10.7%.

وصدّرت سويسرا 28.1 مليون قطعة، بانخفاض أكثر من مليون قطعة بقليل عن صادرات 2012م، أو بنسبة انخفاض بلغت 3.6%.

ولم يكن الانخفاض متطابقا لجميع فئات الأسعار، فقد شهدت الساعات التي يقل ثمنها عن 200 فرنك 225 دولارا انخفاضا بمقدار 8.5%، ليستقر عددها عند 18.2 مليون قطعة. وسجّلت فئة الساعات التي تبلغ قيمتها بين 200 و500 فرنك زيادة قوية جدا من حيث عدد القطع بزيادة 14.2%، والقيمة بزيادة 12.7%. واستقرت أرقام فئة الساعات فوق الـ 500 فرنك.

وسجلت الساعات التي تبلغ قيمتها بين 500 وثلاثة آلاف فرنك، انخفاضا طفيفا بانخفاض 1.4%، وتلك التي تجاوز سعرها ثلاثة آلاف فرنك زيادة في القيمة بلغت 2.8%.

وبلغت قيمة واردات الدول الـ 30 من الساعات السويسرية 20.124 مليار فرنك من مجمل قيمة الصادرات، البالغ 21.834 مليار، أو ما يعادل نسبة 92.2%.