تصريحات رئيس المركزي الأوروبي ترفع سعر "اليورو"

ارتفع اليورو أمس، بعدما قال ماريو دراجي، رئيس البنك المركزي الأوروبي، إن منطقة اليورو لا تواجه مشكلة انكماش في الأسعار عقب قرار البنك إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير وانتظر مزيد من البيانات قبل القيام بأي تحرك.

ولم يكن ترك أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 0.25% هو السبب في ارتفاع العملة الأوروبية الموحدة أمام الدولار والين والجنيه الاسترليني.

وقال سيباستيان جالي، كبير خبراء العملة الاستراتيجيين لدى سوسيتيه جنرال في نيويورك: "في الحقيقة بدأت الحركة عندما قال (دراجي) إنه لا توجد مشكلة انكماش في الأسعار. دفع هذا اليورو للارتفاع لأنه عندما ينفي الانكماش فهو لن يخفف السياسة قريبا".

وكانت السوق تراهن على عكس ذلك متوقعة إما خفضا في أسعار الفائدة أو إشارة قوية من دراجي على احتمال حدوث هذا.

وقفز اليورو لأعلى مستوى في أسبوع 1.3619 دولار قبل ان يتراجع ليجري تداوله مرتفعا 0.4 % إلى 1.35865 دولار.

وكانت العملة الأوروبية قد هوت لأدنى مستوى في شهرين يوم الاثنين. ولم يحصل الدولار على دعم يذكر من انخفاض أكبر من المتوقع في الطلبات الجديدة لإعانة البطالة الأميركية قدره 20 الف طلب.

وقفز اليورو لأعلى مستوى في 5 أسابيع أمام الجنيه الاسترليني إلى 0.83505 جنيه قبل أن يتراجع إلى 0.83250 جنيه لكنه ظل مرتفعا 0.32% اليوم.

وأمام العملة اليابانية صعد اليورو 1.15 % إلى 138.81 ين. وارتفعت العملية الأميركية 0.68 % إلى 102.12 ين.