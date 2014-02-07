فقيه: 340 ألف شركة ومؤسسة ليس فيها "سعودي"

أكد وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه أن معدل البطالة انخفض إلى أقل من 6.1%، إضافة إلى ارتفاع التوظيف بنسبة 100%، وفقا لصحيفة "عكاظ".

وأشار فقيه إلى تضاعف نسبة التوطين من 13 فئة حتى أصبحت 280 فئة بالنشاطات المختلفة، أيضا بلغت المعدلات لنسب النشاط في المملكة 97%.

وأشار إلى أنه اكتشف أن 340 ألف سجل تجاري للمؤسسات والشركات ليس فيها سعودي خلال حملة التصحيح، إضافة إلى أنه تم توفير 1000 وظيفة مفتش على مستوى المملكة.

وأكد فقيه خلال زيارته منطقة الباحة أن المسجلين في حافز في الباحة نسبتهم 46%، كما استعرض بعد ذلك عمل برامج توطين المحلات، وأيضا برنامج آليات جديدة لتوظيف المرأة، بعد ذلك استعرض وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور حامد مالح الشمري في مداخلته في المجلس إلى عدد السجلات التجارية التي تم شطبها من وزارة التجارة في الباحة خلال فترة التصحيح للعام الحالي 1435هـ، حيث شطب في شهر محرم 74 سجلا، وفي شهر صفر شطب 104 سجلات، وفي شهر ربيع الأول شطب 186 سجلا وجميعها كانت عقب التصحيح، وطالب النظر في إعادة الوضع لمنطقة الباحة وخاصة لأصحاب الشركات والمؤسسات في المنطقة.