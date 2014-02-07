6 مليارات ريال.. لتعويضات ومشروع الطريق الموازي بمكة

بدأت الهيئة العليا لتطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في السعودية باستكمال إزالة ما يقارب من 4 آلاف عقار لصالح مشروع طريق الملك عبدالعزيز "الموازي" لشارع أم القرى، بحسب ما ذكرت صحيفة "المدينة".

وأعلنت الهيئة عن أن تكاليف تنفيذ المشروع وتعويضات العقارات التي ستزال تبلغ قرابة 6 مليارات ريال.

ويخترق المشروع 6 أحياء عشوائية رئيسة ليصل للمسجد الحرام تتمثل في الرصيفة، الزهارين، الهنداوية وجبل غراب الطندباوي، والحفاير.

وحددت الهيئة العليا لتطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة العمل والتطوير في هذا المشروع تدريجيا، وفق برنامج يحافظ على استقرار سوق العقار بمكة المكرمة، ويلبي احتياجات المواطنين والسكان الدائمين والموسميين للإسكان.

وطالب ملاك العقارات التي لم تزل حتى الآن في حي الحفاير دوريات الأمن بالتواجد داخل الأحياء، وقدر مختصون نسبة أعمال الإزالة التى تمت لصالح مشروع طريق الملك عبدالعزيز بـ80%، حيث واصلت الآليات حتى يوم أمس أعمال الإزالة في حي الحفاير خلف مشروع جبل عمر الملاصق للمسجد الحرام.

وأكد مسؤول بالهيئة العليا لتطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أن مشروع الطريق الموازي لشارع أم القرى سيساهم في تسهيل حركة النقل من وإلى المسجد الحرام عبر البوابة الرئيسة لمكة المكرمة، فضلا عن مساهمته في تفتيت البؤر العشوائية في المناطق التي سيخترقها، وفي مقدمتها حي الزهارين والمنصور وجبل غراب ودحلة الرشيد، كما سيوفر المشروع العديد من الفنادق والممرات والمصليات على درجة عالية من الجودة والتصميم الجديد.

وينفذ المشروع على 3 مراحل: الأولى تشمل ثلاث مراحل فرعية تتمثل في المنطقة الواقعة غرب مشروع جبل عمر حتى شارع جرهم، ويبلغ عدد العقارات المزالة 535 عقارا بمساحة إجمالية تقدر بنحو 176 ألف متر مربع، كما تتضمن هذه المرحلة منطقة حي الزهارين الواقعة غرب شارع عبدالله عريف حتى الطريق الدائري الثالث، وعدد العقارات المزالة 698 عقارا بمساحة إجمالية تقدر بـ289 ألف متر مربع، فضلا عن منطقة مسجد الملك عبدالله، ويبلغ فيها عدد العقارات المنزوعة 601 بمساحة إجمالية تقدر بـ130 ألف متر مربع.

وتتمثل المرحلة الثانية في تنفيذ الطريق الجنوبي للمشروع، ويبلغ عدد العقارات المنزوعة فيه نحو 1021 عقارا بمساحة إجمالية تقدر بـ226 ألف متر مربع، وفي المرحلة الثالثة يتم استكمال نزع بقية العقارات في المشروع من مسجد الملك عبدالله حتى شارع جرهم شرقا، ومن مسجد الملك عبدالله حتى شارع عبدالله عريف غربا، حيث سيبلغ عدد العقارات المنزوعة في هذه المرحلة نحو 848 عقارا على مساحة إجمالية تقدر بنحو 381 ألف متر مربع.

وكانت الهيئة العليا لتطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة قد حصرت العقارات التي تعترض مشروع طريق الملك عبدالعزيز الموازي لشارع أم القرى بنحو 4 آلاف عقار، وأعلنت أن تكاليف تنفيذ المشروع وتعويضات العقارات التي ستزال تبلغ قرابة ستة مليارات ريال.