تسجيل 1.3 مليون سيارة بمصر تمهيدا لتفعيل كروت الوقود

قرر وزيرا المالية والبترول المصريان تشكيل لجنة فنية مشتركة من ممثلين عن وزارات الداخلية والمالية والبترول لمتابعة تنفيذ المنظومة الإلكترونية لضبط توزيع المواد البترولية ودراسة الإعلان قريبا عن موعد بدء تفعيل تموين السيارات والمركبات باستخدام الكروت الذكية.

وتم الانتهاء من تسجيل بيانات 1.3 مليون سيارة، كما تم إصدار وتسليم مليون كارت ذكي لأصحابها.

وكشف الوزيران عن أن تقدم أداء المنظومة يسمح بقرب تفعيلها، حيث تم تدريب نحو 8 آلاف عامل وفني بمحطات الوقود بجميع أنحاء الجمهورية على استعمال المنظومة الالكترونية الجديدة، إلى جانب تركيب 2664 نقطة بيع مميكنة (Points of Sale) وتزويد جميع محطات الوقود بنحو 12 ألف جهاز إلكتروني تسمى نقاط البيع لإثبات وتسجيل عمليات التزود بالوقود باستخدام الكارت الذكي، وحاليا هناك نحو 400 محطة وقود تعمل بصورة إلكترونية بالكامل.

وستدرس اللجنة الفنية أيضا ربط تجديد تراخيص السيارات بالحصول على بطاقات الوقود الذكية وبالنسبة للسيارات والمركبات غير المرخصة فستدرس اللجنة منحها حوافز لتشجيعها على الحصول على الكروت، بجانب دراسة إرجاء إصدار كروت للمركبات التي ليس لها نظام ترخيص مثل التوك توك والآلات والمعدات الزراعية على أن تستمر في الحصول على احتياجاتها من المواد البترولية، بحيث تنضم للمنظومة في فترات لاحقة.