رجال أعمال يناقشون 21 قراراً لوزارة العمل السعودية

ناقش عدد من رجال الأعمال في المنطقة الشرقية، ملاحظاتهم على مسودات 21 قراراً تعتزم وزارة العمل السعودية تنفيذها ضمن إطار خططها لتنظيم سوق العمل.

وعقدت غرفة الشرقية التجارية ورشة عمل، استعرض خلالها ممثلو الشركات والمؤسسات الخاصة، القرارات التي نشرتها وزارة العمل مؤخراً، تمهيداً لإرسال الملاحظات إلى الوزارة قبل إقرار القوانين.

وقال أمين عام الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن الوابل إن وزارة العمل تبنت إصدار عدد من القرارات التي تحد من الظواهر السلبية التي ظهرت في سوق العمل، مؤكدا أن اللقاء هدف إلى دراسة أثر تلك القرارات على قطاع الأعمال وبخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ودعا الوابل إلى ضرورة تفهم الملاحظات التي سيتم رفعها لوزارة العمل.

وقال إن الملاحظات تهدف إلى إنجاح مبادرات الوزارة بما يضمن تحقيق التوطين وتشجيع قطاع الأعمال في نفس الوقت, مؤكداً أهمية إشراك قطاع الأعمال وممثليهم في اللحظات الأولى لوضع مسودات القرارات المؤثرة في سوق العمل.

من جانبه بين رئيس لجنة الموارد البشرية بالغرفة صالح الحميدان أن وزارة العمل جادة في إحداث نقلة نوعية لسوق العمل، وقد بدأت في تنفيذ العديد من القرارات.

وذكر أن الورشة تضمنت عرض صيغة كل قرار وملخصه، ليتاح المجال بعد ذلك للتعليق عليه وإيراد الصورة المطلوب من خلالها صدور القرار.

وطالب المجتمعون في مجمل نقاشاتهم بمراعاة وضع الشركات، وتشجيعها للوصول إلى نسبة أفضل في استقطاب العمالة الوطنية.