"الحج" تقر ضوابط صارمة لنقل المعتمرين بين المدن

بدأت وزارة الحج السعودية تطبيق عدد من الإجراءات الرامية لتحقيق مزيد من الضبط في نقل المعتمرين بين المدن، وذلك حرصا منها على سلامتهم وراحتهم وتفادياً لوقوع أي حوادث مرورية قد تؤدي إلى الإضرار بهم.

وطالبت الوزارة عبر وكيلها لشؤون العمرة الدكتور عيسى بن محمد رواس جميع الشركات المقدمة لخدمات العمرة ونقل المعتمرين بضرورة الالتزام التام بعدد من الإجراءات عند نقل المعتمرين بين المدينة المنورة ومكة المكرمة وغيرها من المدن، بدأتها بضرورة عدم تكليف أي سائق بالقيادة إلا بعد أخذ قسط وافر من الراحة، بحسب صحيفة "الرياض" السعودية.

وأكدت الوزارة على ضرورة تضمين المسار الإلكتروني للعمرة بهويات السائقين وبياناتهم، وقالت إن هذه البيانات ستكون الزامية ومتطلبا رئيسا لاستقبال طلبيات التأشيرات للشركات كل شهر واضعة في الاعتبار إمكانية التعديل والحذف والإضافة لتلك البيانات.

كما طلبت الوزارة تحديد عدد الرحلات اليومية التي سيقوم بها كل سائق واتجاه تلك الرحلات مؤكدة أن النظام الحالي مبرمج بطريقة تضمن عدم تجاوز عدد ساعات العمل اليومية للسائق الواحد مؤكدة أنه سيتم التأكد من مطابقة بيانات السائق الفعلي للحافلة عند نقاط الانطلاق والوصول وأشارت إلى أنه تم تكليف اللجان الرقابية بمتابعة التنفيذ وإثبات المخالفة في حال عدم الالتزام ليتم إجراء اللازم وتطبيق الإجراء الإداري الفوري ضد المخالف.