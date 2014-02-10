أكثر من 50 حكومة تشارك بالقمة الحكومية في دبي اليوم

تنطلق اليوم في دبي أعمال القمة الحكومية بحضور أكثر من 50 حكومة من كل أنحاء العالم، إضافة إلى مشاركة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات العالمية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء في الإمارات، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تصريح له أن القمة الحكومية هي قمة للعقول الواعية المخلصة والساعية لخدمة البشرية وتحسين حياة الإنسان أينما كان، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".

وقال الشيخ محمد "القمة الحكومية هي نتاج وطني خالص، وهدية الإمارات لبقية حكومات العالم، ومنتدى عالمي لتطوير علم الإدارة الحكومية بهدف خدمة البشرية".

وأضاف حاكم دبي "أن دولة الإمارات كانت وما زالت تؤمن بأن تطوير عمل الحكومات، والارتقاء بخدماتها، وخلق بيئة تمكّن الإنسان من استغلال طاقاته وتحقيق أحلامه، كل ذلك هو مصدر للاستقرار والرخاء والرفاه، والقمة الحكومية هي امتداد لهذا المبدأ الذي تؤمن به دولة الإمارات".

وسيلتقي خلال القمة أكثر من 3500 شخصية، بينهم عدد من القيادات والوزراء والمسؤولين الحكوميين وكبار المتحدثين وصناع القرار والخبراء والرؤساء التنفيذيين ورواد الفكر والإبداع الحكومي في جلسات القمة الحكومية بدورتها الثانية.

وتشكل القمة الحكومية منصة لتبادل المعرفة والأفكار وأفضل الممارسات حول سبل الإبداع والريادة في الخدمات الحكومية التي تعتبر هدفا لحكومات المستقبل في سعيها لتحقيق السعادة للمتعاملين والوصول إلى منظومة متكاملة من التعاون والعمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص.