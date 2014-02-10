القطاع الخاص وفرص العمل في المنطقة

تبين النظرة الفاحصة في المسار الاقتصادي وأسواق العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (منطقة مينا فيما بعد) أن الإستراتيجيات الاقتصادية التي نفذتها دول المنطقة والتي امتدحت لتحقيقها معدلات نمو اقتصادي مرتفعة من قبل المؤسسات الوطنية وبعض المؤسسات الدولية فشلت في خلق فرص عمل كافية لتشغيل الراغبين والقادرين على ذلك خصوصاً فرص العمل الراقية .

وبالإضافة إلى ذلك فإن أنماط النمو لم يكن لها أي أثر على الفقر وعلى العمل غير الرسمي . وكذلك لم تحدث الإستراتيجيات التي اتبعت إلا القليل من التغير الهيكلي في اقتصادات منطقة "مينا" ولم تخلق قدرات محلية قادرة على ولوج التكامل مع الاقتصاد العالمي .

والمشاهد أن أسواق العمل في منطقة "مينا" خلال العقدين الأخيرين تبين فجوة متنامية بين آمال وقدرات الشباب الأكثر تعليماً والفرص المتاحة للحصول على عمل راق . فنمو الناتج المحلي الإجمالي والإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها بعض الدول العربية في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي بهدف تحسين مستوى معيشة السكان لم تسد الفجوة بين الآمال والتطلعات والواقع المعاش . وما زالت معدلات البطالة في منطقة مينا من أعلى المعدلات في العالم، ففي دول شمال إفريقيا في منطقة مينا انخفض معدل البطالة من 1 .14 في المئة عام 2000 إلى 6 .9 في المئة عام 2008 وعاد وارتفع إلى 8 .9 عام 2010؛ وفي بلدان الشرق الأوسط من منطقة مينا بلغ معدل البطالة 3 .10 في المئة عام 2010 . الأهم من ذلك هو البطالة بين الشباب المتعلم . فما العمل؟ هذا هو التحدي الحقيقي أمام الحكومات وأمام المجتمع خصوصاً القطاع الخاص الذي لا بد أن يواجه هذا التحدي حفاظا على مصالحه من خلال العمل على خلق فرص عمل من نوعية عالية .

يتفق المهتمون في الشأن الانمائي على اهمية دور القطاع الخاص في خلق فرص العمل والنمو الاقتصادي القوي، ولكنهم غير متفقين على كيفية دعم القطاع الخاص ليقوم بالدور المنوط به . ولتسليط الضوء على كيفية تسهيل خلق فرص عمل ونمو قوي من قبل القطاع الخاص في منطقة مينا، ننظر في بعض المؤشرات ذات العلاقة ببيئة الاعمال في منطقة مينا ونلاحظ التالي:

- الاستثمار الخاص في منطقة مينا ضعيف نسبيا حسب صندوق النقد الدولي حيث بلغ في المتوسط حوالي 15 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي خلال العقود الثلاثة الماضية مقارنة بنحو 20 بالمئة في جنوب آسيا و30 بالمئة في شرق آسيا . علما بان ادخار القطاع الخاص في منطقة مينا زاد على الاستثمار الخاص بحوالي 960 مليار دولار خلال الفترة 2002 -2012 . وخلال الفترة نفسها زادت الإيرادات الحكومية على النفقات الحكومية بحوالي 34 .1 تريليون دولار . وتبين هذه الأرقام أن توفر المال ليس سببا في ضعف الاستثمار الخاص، لذلك وجب البحث في مجالات أخرى مثل تنظيم ممارسة الأعمال .

- يبدو أن الانظمة ما زالت معقدة في منطقة "مينا" ومثبطة للمستثمرين المحليين والأجانب وبالتالي لا تشجع على خلق فرص العمل والنمو الاقتصادي القوي . ومثل هذا التعقيد يبرز في بعض مفردات مؤشر ممارسة الاعمال الذي يصدره البنك الدولي . فمثلا يحتاج رجل الأعمال إلى 74 يوماً لبدء عمل في العراق، و75 يوماً لتسجيل عقار في المغرب، و159 يوماً للحصول على الكهرباء في الجزائر، و218 يوما للحصول على تصريح بناء في مصر . بالمقابل تأخذ هذه الاجراءات في كوريا الجنوبية 7 و11 و28 و29 يوما على التوالي . عامل آخر يعيق الاستثمار في منطقة "مينا" هو انخفاض الائتمان المقدم للقطاع الخاص . فحسب مسح المشاريع الذي يجريه البنك الدولي، فقط 10 في المئة من الشركات في المنطقة تمول استثماراتها من البنوك . وبالإضافة، فإن اقتصاد منطقة "مينا" يتقلب بشكل كبير، علما بأن البيئة الاقتصادية المستقرة والنظام المالي القوي ضروريان لنمو القطاع الخاص .

- بيئة مواتية وصديقة للاعمال: على الحكومات ان تصحح السياسات والإجراءات بحيث تصبح عملية بدء وإدارة نشاط الاعمال اسهل . وإذا تم ذلك فسوف يؤدي إلى انعاش روح المبادرة بما في ذلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم . وتشمل اجندة تحسين بيئة الاعمال الأمور التالية:

- معاملة الشركات ببساطة، وشفافية وانصاف .

- مؤسسات عامة اكثر شفافية ومساءلة .

- اتاحة الخدمات الحكومية بالتساوي، وبناء المهارات وحوافز للتشغيل .

- وصول افضل للتمويل لمساعدة الريادة والاستثمار الخاص .

- بنية تحتية أفضل .

وبالإضافة، فإن وضوح القوانين وتنفيذها مهمان جداً لبيئة الاعمال المشجعة للاستثمار وخلق فرص عمل وبالتالي للنمو الاقتصادي .

لا شك أن السياسات الاقتصادية الكلية الحسنة مهمة جدا لخلق بيئة مواتية حيث ينتعش القطاع الخاص ويعمل بثقة . فالتضخم الأقل والتذبذب الاقل في النمو الاقتصادي يخلقان بيئة محفزة لممارسة الاعمال وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار وخلق فرص العمل .

*نقلاً عن صحيفة "الخليج" الإماراتية.