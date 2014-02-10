فعاليات القمة الحكومية للخدمات الذكية تتواصل بدبي

انطلقت في دبي فعاليات القمة الحكومية للخدمات الذكية، التي أصبحت من أهم الأهداف التي تركز عليها البلدان وبالأخص المتقدمة منها.

واعتبر خبراء أن الحكومة الإلكترونية تعمل على تطوير الخدمات التي تقدمها الحكومات لمواطنيها إلكترونيا، إذ إنها لا تسهل حياة الأفراد والشركات فقط، بل أظهرت بعض الدراسات أنها تقلل من الفساد.

وعلى المستوى العربي، حلت الإمارات بالمركز الأول وفقاً لدراسة جامعة واسيدا اليابانية حول ترتيب الحكومات الإلكترونية، مع احتلالها المركز 29 عالمياً مقارنة بالمركز الأربعين خلال الدراسة السابقة.

وأصدر معهد وجامعة واسيدا اليابانية دراستها التاسعة حول ترتيب الحكومات الإلكترونية عالمياً، لتشمل 55 دولة، وتراقب هذه الدراسة تطور الدول في مجال الحكومات الإلكترونية معتمدة على سبعة مؤشرات، من بينها جهوزية وكفاءة شبكات الاتصال وعدد مستخدمي الإنترنت والجوال، بالإضافة إلى البنية التحتية وكفاءة الإدارة.

وتناوبت سنغافورة والولايات المتحدة على صدارة القائمة منذ بدء الدراسة لتحتل سنغافورة المرتبة الأولى العام الماضي، محققة 94 نقطة، تلتها فنلندا بـ93.2، من ثم الولايات المتحدة بعلامة قريبة جداً، تبعتها كوريا بنحو 92، بينما أخذت بريطانيا المركز الخامس بنحو 89 نقطة، لتأتي اليابان سادسا متجاوزة الـ88، ثم تلتها السويد فالدنمارك وتايوان لتحل هولندا عاشراً.