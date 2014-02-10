تباطؤ التضخم في المدن المصرية إلى 11.4% خلال يناير

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الاثنين إن تضخم أسعار المستهلكين في المدن بلغ 11.4%، على أساس سنوي في يناير مقارنة مع 11.7%، في ديسمبر.

وكان التضخم في نوفمبر هو أعلى معدل سنوي في حوالي أربع سنوات عند 13%.

ويعيش واحد من كل أربعة مصريين تحت خط الفقر بمبلغ 1.65 دولار يوميا.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في يناير الماضي أن تحقق مصر معدل نمو بنحو 2.8% العام الحالي 2014 مقابل 1.8% العام الماضي.

وقال الصندوق إنه من المتوقع أن ترتفع مستويات التضخم من 6.9% العام الماضي إلى 10.3% العام الحالي، وعلى العكس ستنخفض معدلات البطالة بدرجة طفيفة من 13%، إلى 12.8%.