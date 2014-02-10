شواب: طريقة بناء المدن تشكل قوة بيد حكومات المستقبل

اعتبر مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" كلاوس شواب، أن أنماط تشكيل المدن وإنشائها ستكون مفتاح القوة بيد الحكومات في المستقبل لتزويد المواطنين بالخدمات وتأمين السعادة للناس.

وقال شواب بجلسة في القمة الحكومية للخدمات الذكية بدبي، إن أنماط تشكيل المدن تعد ثالث القوى المحركة لحكومات المستقبل، إلى جانب التطور الهائل في البيانات والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.

وحذر من الشكل التقليدي للحوكمة (الإدارة الرشيدة) والتي تتصف بالبيروقراطية، وهي حزمة عملية من الخدمات التي تقدمها الدول للمواطنين، مؤكدا أن النسخة الثانية منها تعتمد على استخدام التكنولوجيا الجديدة ليس فقط لتأمين الخدمات للمواطنين، بل للتواصل معهم بهدف خدمة المجتمع ككل.

وقال إن النسخة الثالثة للحوكمة وهي النموذج الذي يتشارك فيه المتعاملون مع الحكومات لتأمين أفضل الخدمات لمجتمعات المستقبل، والتي ترتقي بأداء الحكومات لتتحول إلى ما يمكن تسميته "رواد الأعمال في الخدمة الاجتماعية".