ميرلنش: اقتصاد لبنان سيواصل أداءه الضعيف

توقع بنك "أوف أميركا مرلنش"، مواصلة الاقتصاد اللبناني لأدائه الضعيف، مع زيادة تداعيات الحرب السورية، وتدفق المزيد من اللاجئين الذي باتوا يشكلون ربع عدد سكان لبنان.

وذكر البنك الأميركي في تقرير تلقت "العربية.نت" نسخة منه، أن التوترات الأمنية ستظل تخلق مزيدا من الأعباء المتفاقمة، مستبعدا أن تكون الحكومة التي لم تشكل بعد، في حال تشكيلها بصورة ائتلافية، قادرة على تخفيف حدة الأزمة الداخلية.

وقال إن الاستثمار المحلي القوي، والموقف الإيجابي للاحتياطيات الأجنبية لدى مصرف لبنان (البنك المركزي) تخفف من حدة التراجع المستمر منذ 2011.

واعتبر أن عدم إحراز تقدم على صعيد تشكيل الحكومة أبرز تحديات خروج الاقتصاد من عنق الزجاجة.