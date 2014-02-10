"التجارة" السعودية تتلف 15 ألف مكيف مخالف

أتلفت وزارة التجارة والصناعة السعودية نحو 15 ألف مكيف مخالف لبطاقة كفاءة الطاقة، وذلك بعد مصادرتها من مخزن يتبع لإحدى الشركات المستوردة المختصة ببيع المكيفات في السوق المحلية، بعد انتهاء مهلة الإفصاح للموردين ولم تقم الشركة بالإفصاح عن مخزونها.

وقالت وزارة التجارة في بيان نشر على موقعها على الإنترنت إن عملية الإتلاف تمت وفق الطرق العلمية، حيث تمت الاستعانة بشركة مختصة بتفريغ غاز الفريون من المكيفات، وذلك للحفاظ على البيئة، وضمان عدم تسربه لطبقة الهواء الخارجي، بالإضافة إلى عدم ترك أي أثر سلبي في الموقع بعد الإتلاف.

وكانت وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق قد صادرت 40 ألف مكيف مخالف لكفاءة الطاقة من مختلف مناطق المملكة.

وشملت المكيفات المخالفة التي تم ضبطها ومصادرتها عددا مختلفا من الأنواع والموديلات والأحجام.

يذكر أن وزارة التجارة قد بدأت جولاتها الرقابية على الأسواق بتاريخ مطلع يناير الماضي، بعد أن نفذت حملة توعوية توضح الهدف من بطاقة كفاءة الطاقة وضرورة التزام المنشآت التجارية بها، ومصادرة الأجهزة المخالفة التي لم تلتزم بذلك.