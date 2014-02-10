"المالية" السعودية تطالب جهات حكومية بتخفيض المكافآت

أبلغت وزارة المالية السعودية الوزارات والمصالح الحكومية بضرورة ترشيد الإنفاق، والحد من المشتريات التي يمكن تأجيلها دون تأثير على سير العمل، والالتزام بعدم تجاوز المعتمد لكل بند وبرنامج ومشروع.

ونقلت صحيفة "المدينة" عن مصدر مسؤول قوله إن وزارة المالية طلبت ذلك تحقيقا لكفاية اعتمادات الأبواب الثاني والثالث والرابع من الميزانية إلى نهاية السنة المالية.

وأكدت الوزارة على ضرورة تخفيض الالتزامات على بنود الباب الثاني مثل المكافآت والمصاريف السفرية وما شابهها، وذلك بتقليص عدد ومدد الانتدابات والاستعانة بموظفي الفروع بهدف تحقيق توفير في هذه النفقات، مما يساعد على التقيد بالاعتمادات المدرجة لكل بند، وتخفيض نطاق العمل وعدد العمالة، وعدم التوسع في مستلزمات الصيانة والنظافة، وعدم تضمين عقود وبرامج الصيانة والنظافة والتشغيل نفقات رأسمالية.

وكشفت إحصائية صادرة عن وزارة المالية عن ارتفاع متزايد خلال السنوات الخمس الأخيرة في المصاريف الإدارية للجهات الحكومية من 34 مليار ريال في العام المالي 27 - 1428 هـ إلى 57.7 مليار ريال خلال العام المالي 33 - 1434 هـ.

وقفزت المصاريف الخاصة بالمكافآت، بحسب الإحصائية من 1.2 مليار ريال عام 1428 هـ، إلى 2 مليار ريال عام 1434 هـ، فيما ارتفعت مصاريف السفريات خلال السنوات الخمس الأخيرة من مليار ريال عام 1428 إلى 1.5 مليار ريال في عام 1434هـ.