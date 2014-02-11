أكثر من 139 ألف سعودي سجلوا في برنامج "جدارة 3"

قالت وزارة الخدمة المدنية في السعودية إن عدد من أكملوا تسجيل بياناتهم في جدارة 3 حتى أمس بلغ أكثر من 139 ألف متقدم ومتقدمة منذ إطلاق البرنامج في 25 من شهر ربيع الأول.

وحددت الوزارة، بحسب موقعها على شبكة الإنترنت، مواعيد لتسجيل البيانات بحسب آخر رقم من السجل المدني والذي يستمر حتى ربيع الثاني الجاري، فيما سيكون التسجيل متاحا لجميع المؤهلات وجميع الشرائح اعتبارا من 28 من نفس الشهر.

ويحق لمن يحمل المؤهل العلمي التسجيل في جدارة 3، أما شروط التوظيف من اختبار كفايات المعلمين أو شهادة هيئة التخصصات الصحية عند التقدم للتوظيف.

وأشارت إلى أن التسجيل في جدارة لتوثيق البيانات والتأكد من صحتها لإتاحة التقدم لأي من المفاضلات القادمة، حسب مواعيدها المعلنة، وحسب متطلبات الوظائف التي ستعلن مستقبلا.

ويستهدف التسجيل في جدارة توثيق البيانات والتأكد من صحتها لإتاحة التقدم لأي من المفاضلات القادمة حسب مواعيدها المعلنة وحسب متطلبات الوظائف التي ستعلن.

ويحق لحاملي درجة الدكتوراه والماجستير التسجيل في جدارة حسب الشرائح المحددة في الجدول الخاص بالتقديم بالأيام حسب آخر رقم للهوية الوطنية, وفيما يخص من تقدم للاختبارات الوظيفية في المحاسبة أو شؤون الموظفين لابد من تسجيل بياناتهم ومتى تم توظيف أي منهم سيتم حذف السجل ألياً.

يذكر أن برنامج جدارة، أطلقته وزارة الخدمة المدنية قبل 3 أعوام تقريباً، وهو مخصص لتسجيل الراغبين في الوظائف بالقطاع الحكومي.