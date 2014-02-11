أميركا تشتكي الهند بسبب برنامج للطاقة الشمسية

قدمت الولايات المتحدة الأميركية شكوى جديدة ضد برنامج الطاقة الشمسية الهندي قائلة إن نسبة المكونات المحلية التي يشترطها تمثل تحاملا على المصنعين الأميركيين.

وقال الممثل التجاري الأميركي مايكل فرومان للصحافيين إن إدارة الرئيس باراك أوباما رفعت شكوى لدى منظمة التجارة العالمية بشأن تلك القواعد.

وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها واشنطن إجراء تشاور داخل منظمة التجارة العالمية بشأن "برنامج جواهر لال نهرو الوطني للطاقة الشمسية".

ورفعت الولايات المتحدة الشكوى الأولى قبل عام، حين طلبت رسميا إجراء مشاورات بشأن البرنامج، وهي قضية انضمت إليها اليابان وأستراليا في وقت لاحق.