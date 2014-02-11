إطلاق أول مول افتراضي متكامل في الشرق الأوسط بدبي

قال رئيس شركة "اجنيفا للتكنولوجيا"، يوسف شريم في مقابلة عبر الهاتف مع "العربية نت"، إنه تم اليوم إطلاق "SAMY"، أول مول افتراضي متكامل في الشرق الأوسط اليوم في الإمارات.

ويعتبر "SAMY"، تطبيقا ذكيا متكاملا يعمل وفق تصميم لتمكين المحلات والمراكز التجارية من تقديم خدماتها بشكل الكتروني شامل، لتعزيز مجالات التواصل مع المستهلكين، وتوسيع قاعدة العمليات، وتقليل التكاليف، بالإضافة لتقديم عروض جذابة لاستقطاب زبائن جدد.

وقال شريم "التطبيق سيكون متاحاً الآن في الإمارات فقط، ونستهدف أن يكون متاحاً بنهاية العام في كل من دول الخليج ومصر والأردن".

ويتوفر التطبيق بشكل مجاني عبر متجر تطبيقات "أبل" ولمستخدمي الأجهزة العاملة بنظام التشغيل "آندرويد"، وهو يتيح للمستهلكين تجربة تسوّق، وخصومات، وذلك في بيئة افتراضية متكاملة عبر أقسام متنوعة تشمل أهم العلامات التجارية في قطاعات الأطعمة والمشروبات، والأزياء، والخدمات البنكية والمالية، والسيارات وقطع الغيار، والإلكترونيات، والسياحة والسفر، والخدمات وكل ما يهم المستهلكين، ما يتيح عملية تسوّق فريدة ومريحة باستخدام الهواتف الذكية.

ولفت شريم خلال حديثه لـ"العربية نت"، إلى أن مهمة التطبيق تكمن في ربط المتاجر والمؤسسات سواء المالية أو الحكومية بزبائنها، مشيراً إلى أنه لا علاقة مالية بين الشركة ومستخدم التطبيق فيما يتعلق بتقاضي أي عمولات أو رسوم.

وأوضح أنه سيتم التعاقد اليوم أو غداً مع جهات حكومية في أبوظبي ودبي لربطها مع العملاء.

وحول عدد العلامات التجارية التي تم التوقيع معها والتي ستكون متاحة عبر التطبيق، قال شريم "تم التوقيع مع 39 شركة حتى الآن، ومن اليوم ستقوم الشركات بتنزيل عروضها عبر التطبيق، ونستهدف زيادة عدد العلامات التجارية إلى 120 شركة بنهاية الشهر الجاري".

ولفت شريم إلى أن شركته تستهدف 3 ملايين مستخدم للتطبيق بنهاية العام الجاري، على أن يتم تدشين التطبيق في كل الدول المستهدفة تدريجيا بواقع دولة واحدة كل شهر.

وحول تكلفة المشروع قال شريم "بدأنا العمل منذ شهر يونيو الماضي، وحجم النفقات حتى الآن بلغ مليوني دولار، ونستهدف الوصول بعدد مستخدمي المول الافتراضي إلى 12 مليون مستخدم في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن".

يذكر أن المول الافتراضي "SAMY" حقق نسب استخدام كبيرة عند تدشينه سابقاً في الولايات المتحدة الأميركية وكندا وأوروبا، واحتل المرتبة الأولى في قائمة التطبيقات الأكثر تحميلاً عبر متجر تطبيقات "أبل" في دولتين، حيث سجل معدلات تفاعل بين أكثر من 27 مليون مستخدم، وأتاح تقديم أكثر من 500 علامة تجارية رائدة في مختلف المجالات. وهو حائز على عدد من أهم الجوائز العالمية في مجالات إبداع وتميّز التطبيقات الذكية العالمية مثل "بيز تيك"، و"سي تي ىي إيه"، وجائزة النجمة المتميزة من" موبايل فيليج" كأفضل تطبيق للتسوّق.