الدولار إلى أقل مستوى بأسبوعين قبل شهادة جانيت

تراجع الدولار إلى أقل مستوى في نحو أسبوعين، اليوم الثلاثاء، قبل شهادة رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الجديدة، جانيت يلين، أمام الكونغرس، والتي قد تعطي دلائل عن وتيرة خفض برنامج التحفيز.

وقال متعاملون إن الدولار الأسترالي ارتفع لأعلى مستوى في نحو أسبوع بفضل مسح لقطاع الأعمال يبعث على التفاؤل ومشتريات من صناديق تحوط راهنت على هبوط العملة طيلة أشهر وتجنى الأرباح الآن.

وكانت أحجام التداول منخفضة بسبب عطلة في اليابان وغياب أي بيانات اقتصادية هامة لتظل العملات الرئيسية داخل نطاقاتها في الآونة الأخيرة.

ونزل مؤشر الدولار إلى 80.498، وهو أقل مستوى في نحو أسبوعين، ونزل في أحدث تعاملات 0.2% إلى 80.525. وارتفع اليورو إلى 1.36835 دولار، مسجلاً أعلى مستوى في أسبوعين تقريباً في التعاملات الآسيوية.

وصعد الدولار 0.2% مقابل الدولار الكندي - وهو من العملات التي عادة ما تراهن صناديق التحوط ضدها - إلى 1.1080 دولار كندي.

وزاد الدولار الأسترالي 0.8% إلى 0.9016 دولار أميركي، في حين صعد الدولار النيوزيلندي 0.5% إلى 0.8310 دولار.