وزير التموين: مخزون مصر من القمح يكفي حتى 15 يونيو

قال وزير التموين المصري محمد أبو شادي إن مخزون البلاد من القمح يكفي لتلبية الطلب حتى منتصف يونيو المقبل.

وقال أبو شادي في تصريحات للصحافيين عقب اجتماع لمجلس الوزراء إن مصر ستعمل على زيادة السعة التخزينية إلى ستة ملايين طن بحلول منتصف عام 2015 بعد أن تحدث الشهر الماضي عن مستوى مستهدف يبلغ 5.5 مليون طن.

ويقول مسؤولون حكوميون إن السعة التخزينية مهمة لمصر - أكبر مستورد للقمح في العالم - لتعظيم الاستفادة من إنتاج القمح المحلي وتقليل الحاجة إلى الواردات.

واشترت الدولة كميات كبيرة من القمح في الأشهر القليلة الماضية، وتعمل على زيادة الإمدادات لتوفير الخبز المدعم الذي يكلفها سنويا نحو 21 مليار جنيه.

ولم تكن تصريحات أبو شادي عن المخزون الاستراتيجي مفاجئة، بعد أن قال في 18 يناير إن مصر لديها كميات تكفيها حتى الأسبوع الأول من مايو.

وتشتري الحكومة والقطاع الخاص في مصر عادة نحو عشرة ملايين طن من القمح سنويا من الأسواق الدولية.

وقال أبو شادي إن مصر تستهلك سنويا 15 مليون طن والسعة التخزينية لديها 1.5 مليون طن.

وأضاف أن زيادة السعة التخزينية ستتم من خلال مشروع لبناء الصوامع تموله الحكومة ومشروع آخر تموله الإمارات العربية المتحدة التي أعلنت في أكتوبر عن مساعدات لمصر لبناء صوامع جديدة.

وكان وزير الزراعة قد قال في نوفمبر إن مصر تهدر ما لا يقل عن 20%، من إجمالي إنتاج الحبوب المحلي بسبب مشكلات التخزين.