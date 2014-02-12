إقرار مشروع الربط المائي الخليجي والبدء به مرحلياً

أقر وزراء الكهرباء والماء بدول مجلس التعاون الخليجي مشروع الربط المائي، مؤكدين أهمية البدء به مرحليا بشكل ثنائي بين الدول، تمهيدا لإنجازه على المستوى الكلي.

وعقد الوزراء بحسب ما نقلته "واس" اجتماعا استثنائيا بالرياض اليوم، لمناقشة المشروع مؤكدين أن المتغيرات السريعة العالمية والإقليمية يترتب عليها التفكير الجاد في مستقبل الأجيال القادمة والعمل على مشاريع مستقبلية يمكن الاستفادة منها واستثمارها.

من جهته قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة للمجلس عبد الله الشبلي إن موضوع الأمن المائي يشكل الركيزة الأساسية في إطار الإنجازات التنموية الشاملة خليجيا.

وأشار إلى قرار القمة الخليجية بالكويت أخيرا بتكليف فريق عمل لبحث دراسة مشروع الربط المائي الذي أعدته إحدى الشركات الدولية المتخصصة.

