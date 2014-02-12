الذهب يتخلى عن مكاسبه.. وتصريح "يلين" يكبح الخسائر

بعد يوم واحد من ارتفاع أسعار الذهب بنسبة وصلت إلى أكثر من 1%، تخلى المعدن الأصفر، اليوم الأربعاء، عن بعض مكاسبه القوية التي حققها الليلة الماضية، وذلك تأثراً بصعود الأسهم، لكنه ظل قرب أعلى مستوى في 3 أشهر بعد تطمينات الرئيسة الجديدة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بأنه لن يحدث تغيير مفاجئ في السياسة النقدية.

وشددت جانيت يلين في أول تصريحات لها منذ توليها رئاسة مجلس الاحتياطي في وقت سابق هذا الشهر على استمرار السياسة التي كان ينتهجها سلفها بن برنانكي. وتراجع السعر الفوري للذهب 0.4% إلى 1287 دولاراً للأوقية (الأونصة) بعد أن صعد 2.7% في الجلسات الثلاث السابقة.

وكان المعدن سجل أعلى سعر في 3 أشهر عندما بلغ 1293.44 دولار أمس الثلاثاء، ثم أغلق مرتفعاً 1.3%. وهبطت الفضة 0.5% إلى 20.13 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.4% مسجلاً 1386.25 دولار، وزاد البلاديوم 0.3% إلى 717.3 دولار للأوقية.