مسؤول: تراجع نمو الاقتصاد المصري بـ1% في الربع الأول

كشف تقرير صادر عن وزارة المالية المصرية عن تراجع في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من السنة المالية 2013-2014 إلى 1% مقارنة مع 2.5% في الفترة نفسها من السنة السابقة.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن تقرير للوزارة قوله إن هذا التراجع "كان متوقعا في ضوء التطورات السياسية والأمنية خلال هذه الفترة".

وقال التقرير إن معدلات الاستثمار واصلت التراجع مسجلة انخفاضا بلغ حوالي 7.3% عن الربع الأول من السنة المالية السابقة. لكن أضاف أن من المنتظر أن تتعافى الاستثمارات بشكل كبير مع بدء تنفيذ حزمة جديدة للتحفيز الاقتصادي و"استكمال استحقاقات خارطة الطريق مما سيساهم بدوره في تحقيق الاستقرار السياسي وتحسن الوضع الأمني في البلاد".

ونقلت الوكالة عن تقرير وزارة المالية قوله أيضا إن إجمالي الدين العام المحلي ارتفع الى حوالي تريليون و546 مليار جنيه أو 75.4% من الناتج المجلي الإجمالي في نهاية ديسمبر الماضي مقارنة مع تريليون و294 مليار جنيه أو73.8% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية ديسمبر 2012. وأرجع التقرير هذا الارتفاع الى زيادة في صافي إصدارات أذون وسندات الخزانة.

وقال التقرير إن إجمالي الدين الخارجي بلغ 45.8 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2013 أو 15.4% من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا من 38.8 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2012.