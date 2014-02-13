ارتفاع تكاليف "المعيشة" بالسعودية في يناير 2.9%

بلغ مؤشر الرقم القياسي العام لتكلـفة المعيشة في السعودية لشهر يناير الماضي، مقارنة بنظيره من العام السابق، ارتفاعـاً نسبته 2.9%، بسبب الارتفاع الذي شهدته 9 أقسام من الأقسام الرئيسية المكونة للرقم القياسـي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية.

وأوضحت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في بيانها الشهري لوكالة الأنباء السعودية أن الارتفاع طال قسم تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها بنسبة 6.7%، وقسم التبغ بـ6%، وقسم الأغذية والمشروبات بـ5%، وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بـ3.7%، وقسم التعليم بـ3.7%، وقسم الصحة بـ3.5%، وقسم الترويح والثقافة بـ3.4%، وقسم المطاعم والفنادق 2.7%، إضافة إلى قسم الاتصالات بـ0.5%.

وبينت المصلحة أن 3 أقسام سجلت انخفاضاً في مؤشراتها القياسية لشهر يناير الماضي، تقدمها قسم النقل بـ1.9%، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بـ1.0%، وقسم الملابس والأحذية بـ0.5%.

وأفادت بأن مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر يناير 2014، بلغ 128.7 نقطة مقابل 128.4 نقطة لشهر ديسمبر 2013، وهو ما يعكس ارتفاعاً في مؤشر شهر يناير بـ0.2% قياساً بمؤشر ديسمبر الفائت.

وعزت ذلك إلى الارتفاع الذي شهدته 8 أقسام، وهي الصحة بـ1.0%، والسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بـ0.4%، وتأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها بـ0.4%، والسلع والخدمات المتنوعة بـ0.3%، والتبغ بـ0.2%، والنقل بـ0.2%، وقسم المطاعم والفنادق بـ0.2%، إضافة إلى قسم الترويح والثقافة بـ0.1%.

فيما سجلت 3 من الأقسام الرئيسية انخفاضاً في مؤشراتها القياسية، وهي الاتصالات بـ0.2%، وقسم الأغذية والمشروبات بـ0.1%، والملابس والأحذية بـ0.1%، فيما ظل قسم التعليم عند مستوى أسعاره السابق ولم يطرأ عليه أي تغير نسبي يذكر.