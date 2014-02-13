الكونغرس يسمح لحكومة أوباما بالاستدانة دون سقف محدد

المصدر: واشنطن - أ ف ب

تبنى مجلس الشيوخ الأميركي نهائياً الأربعاء إجراء يسمح للولايات المتحدة بالاستدانة دون سقف محدد حتى مارس 2015، واضعاً بذلك حداً للخطر من وقوع أكبر قوة في العالم في حالة تخلف عن سداد التزاماتها هذه السنة.

وتبنى مجلس الشيوخ حيث الغالبية من الديمقراطيين، بغالبية 55 صوتاً مقابل 43 النص الذي تبناه أمس بفارق بسيط مجلس النواب، حيث الغالبية من الجمهوريين.

وينص القانون تقنياً على أن سقف الدين المحدد حالياً بـ17211 مليار دولار، لن يطبق حتى 15 مارس 2015.

وأعلن السيناتور الجمهوري بوب كوركر - المعارض لزيادة سقف الدين دون سقف محدد، ولكنه صوت بنعم أثناء التصويت على الإجراء ليسمح بالتصويت النهائي - أن "ما كان يتعين القيام به قد تم".

وأضاف "يمكن أن نخلق الفوضى في هذا البلد خلال أسبوعين أو وضع هذا التصويت وراءنا".

وسمح قادة الجمهوريين في مجلس النواب للكونغرس بتبني هذا النص بعد أن طالبوا الثلاثاء بمقابل سياسي. واعتبروا أن ميزان القوة لم يكن في صالحهم، لأن البيت الأبيض ومجلس الشيوخ حيث الغالبية من الديمقراطيين رفضا التفاوض معهم.

وكانت وزارة الخزانة طلبت من الكونغرس التصويت على إذن جديد بالاستدانة بحلول 27 فبراير، لأن الولايات المتحدة كانت ستجد نفسها بعد هذا التاريخ في حالة تخلف جزئي عن سداد التزاماتها المالية.