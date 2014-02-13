توقع تزايد الشركات السعودية بمعرض الكهرباء في 2015

رحب ممثلو الشركات السعودية المشاركة في فعاليات معرض الشرق الأوسط للكهرباء والطاقة، المقام حالياً في دبي وتشارك به المملكة العربية السعودية، ممثلة بهيئة تنمية الصادرات السعودية عبر جناح خاص يضم عدداً من الشركات السعودية المتخصصة، بنجاح الهيئة في ضمان حصولها على مساحة أكبر في النسخة القادمة من المعرض الذي سينظم في العام القادم 2015.

وعد ممثلو الشركات مشاركتهم في هذه الفعالية ضمن أكثر من 1100 شركة متخصصة في مجال الطاقة والكهرباء من 54 بلداً ويجري تنظيمه حالياً في مركز دبي للمؤتمرات والمعارض، نجاح الهيئة في زيادة مساحة الجناح إلى 4 أضعاف ما هي عليه حالياً بأنها تشكل فرصة للشركات السعودية المتخصصة في مجال صناعة الطاقة والكهرباء في المملكة على زيادة مشاركتها وعرض منتجاتها في المعرض المتخصص، حيث يضم القطاع نحو 201 مصنع منتج بنهاية العام 2013، فيما يجري العمل على إنشاء 15 مصنعاً آخر.

ورأى ممثلو الشركات الذين أبدوا حرصاً كبيراً على ضمان حصولهم على مساحات ضمن الجناح السعودي في المعرض في دورته القادمة، أن التواجد عبر جناح موحد يجمع في جنباته الكثير من الشركات سيسهم في تقديم صورة واقعية لصناعة الطاقة والكهرباء في المملكة، إضافة إلى تسهيل وصول زوار المعرض والشركات الأخرى لهم، الأمر الذي يمكنهم من تسويق منتجاتهم، فضلاً عن تبادل المعلومات وبحث إجراء الصفقات.

وحرصت هيئة تنمية الصادرات السعودية، رغم حداثة نشأتها، على وضع قدم لها في هذا الحدث الدولي الذي يقام سنوياً، حيث تمكنت خلال فعاليات المعرض الحالي من توقيع اتفاقية مع الشركة المنظمة لفعاليات المعرض لتوسيع حجم المشاركة لتبلغ 1200 متر مربع مقارنة بنحو 252 متراً مربعاً حالياً، ما سيتيح الفرصة أمام مزيد من الشركات للمشاركة في الدورة القادمة للمعرض 2015.