مصر: مستعدون لتوثيق العلاقات التجارية مع أوروبا

قال وزير التجارة والصناعة المصري، منير فخري عبدالنور، إن بلاده مستعدة لمناقشة تعزيز اتفاقيتها للتجارة مع الاتحاد الأوروبي لتشمل الخدمات.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر جيمس موران يوم الاثنين إن من الممكن مضاعفة التجارة بين الجانبين في الأعوام القليلة القادمة إذا أمكن استئناف المحادثات حول "اتفاقية عميقة وشاملة للتجارة الحرة"، والتي توقفت العام الماضي.

وقال عبدالنور للصحافيين على هامش اجتماعاته في واشنطن مع مسؤولين أميركيين ودوليين إن الاتحاد الأوروبي يطلب توسيع الاتفاقية لتشمل الخدمات، مضيفا أن مصر مستعدة لمناقشة ذلك ولديها علاقات "ممتازة" مع الاتحاد وهو سوق طبيعي للصادرات المصرية و"نحن قريبون منهم جدا جدا."

ووصل حجم تجارة مصر مع الاتحاد الأوروبي - وهو تقليديا أكبر شريك تجاري لها - إلى حوالي 23 مليار يورو أو ما يعادل 31.4 مليار دولار في 2012 .

ولدى مصر اتفاقية للمشاركة مع الاتحاد الأوروبي منذ عام 2004، إضافة إلى اتفاقية للمنتجات الزراعية والصيد البحري بدأ سريانها في 2010.

وقال عبدالنور إنه ناقش تصدير المانجو المصرية والحمضيات (الموالح ) والبطاطا (البطاطس) أثناء محادثاته في واشنطن والتي تضمنت لقاء مع الممثل التجاري الأميركي مايكل فرومان ووزير الزراعة توم فيلساك.

ولكنه قال إن الوقت ليس مناسبا لإبرام اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة.