نمو سوق الهواتف الذكية "الرخيصة" إلى 42.6% في 2013

كشفت دراسة عن ارتفاع نسبة الطلب على الهواتف الذكية العاملة بنظامي "أندرويد" وiOS خلال عام 2013، وتحديداً خلال الربع الرابع الذي شهد استحواذ النظامين على 95.7%، من إجمالي الشحنات في السوق، بحسب البوابة العربية للأخبار التقنية.

وأشارت الدراسة إلى نمو سوق الهواتف الذكية منخفضة التكلفة في 2013، وهي الهواتف التي تأتي بسعر أقل من 200 دولار أميركي، حيث وصلت إلى معدل 42.6% من إجمالي السوق.

وجاء نظام "أندرويد" متصدراً لسوق الهواتف الذكية، مدفوعاً بعدد مصنعي الأجهزة الذكية الكبير المعتمدين على نظام تشغيل الأجهزة الذكية الذي تطوره "أندرويد" في أجهزتهم، ويأتي على رأسهم "سامسونغ".

وأوضحت الدراسة، التي كشفت عنها شركة IDC للأبحاث، أن الربع الأخير من العام الماضي شهد شحن 226.1 مليون هاتف ذكي يعمل بنظام "أندرويد"، مقارنة بشحن 51 مليون هاتف "آيفون" يعمل بنظام iOS.

وأضافت الدراسة أن نظامي "ويندوز فون" و"بلاك بيري" استحوذوا فقط على 3.6% من شحنات السوق خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من 2013، بواقع 3% لنظام "ويندوز فون" الذي تطوره "مايكروسوفت" و0.6% فقط لنظام "بلاك بيري".

وتم شحن 1.7 مليون هاتف "بلاك بيري" خلال الربع الأخير من العام الماضي، بنسبة انخفاض سنوية كبيرة قدرت بنحو 77%، فيما وصلت عدد شحنات الهواتف العاملة بنظام "ويندوز فون" إلى 8.8 مليون وحدة.

الجدير بالذكر أن "سامسونغ" سيطرت على سوق الهواتف الذكية في 2013؛ وسيطرت الشركة على سوق الهواتف العاملة بنظام "أندرويد" بحصة بلغت 39.5%، تليها "هواوي" في المركز الثاني، إلا أن IDC توقعت احتلال "لينوفو" للمركز الثاني في 2014 بعد صفقة ضم "موتورولا موبيليتي".