"غرف الخليج": المنامة عاصمة لرواد الأعمال في 2014

قال اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إن اختيار العاصمة البحرينية المنامة لتكون عاصمة لرواد الأعمال والإبداع للعام 2014، لم يأت من فراغ، بل كونها سعت جاهدة لترسيخ نفسها كمركز مالي في المنطقة.

ورحب اتحاد غرف المجلس بهذا الاختيار، خلال المؤتمر الصحافي الذي أقامه المركز العربي الدولي لريادة الأعمال والاستثمار التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في البحرين بالتعاون مع منتدى الفكر العربي في الأردن ومركز الأمم المتحدة للإعلام.

وهنأ الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون، عبدالرحيم حسن نقي، نيابة عن أعضاء الاتحاد وجميع منسوبيه للقيادة البحرينية وأصحاب الأعمال وغرفة تجارة وصناعة البحرين ورجال الأعمال البحرينيين بهذا الاختيار، وعن دورهم في أن تنال المنامة شرف هذا التتويج.

وقال نقي إن تتويج المنامة بهذا اللقب دلالة واضحة لمجهود كبير من قبل المسؤولين ورجال الأعمال في البحرين بأن تصبح المنامة رائدة في مجال الأعمال والاستثمار، خاصة أنه لدى المنامة مكانة مرموقة إقليمياً ودولياً حتى أصبحت مركزاً استثمارياً ومالياً عالمياً.

وأوضح أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي حرص طوال السنوات الماضية على تمكين رواد الأعمال الخليجيين والعرب لممارسة دورهم في الحياة الاقتصادية على اعتبار أنهم جيل المستقبل الذي سيقع على عاتقه مواصلة مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي.

ودعا الأمين العام لاتحاد دول مجلس التعاون إلى توحيد الجهود لدعم رواد الأعمال من خلال توفير التمويل اللازم لمشاريعهم،وإعداد الدراسات والأبحاث والبيانات والمعلومات والإحصائيات اللازمة التي تحدد فرصاً في السوق والمخاطر التي تحيط بها العمل على معالجة جميع التعقيدات التي تواجه رواد الأعمال، وفتح قنوات الاتصال مع اتحادات عالمية لها ذات الطابع للاستفادة من تجارب بعض الدول التي قدمت نماذج ناجحة في مجال دعم مشاريع شباب الأعمال.