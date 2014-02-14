%0.3 نمو الاقتصاد الفرنسي بالربع الأخير في 2013

أظهرت بيانات أولية من مكتب الإحصاء الوطني الفرنسي، اليوم الجمعة، أن الاقتصاد الفرنسي نما 0.3% في الربع الأخير من عام 2013، مدعوماً باستثمارات الشركات ومتجاوزاً توقعات المحللين بقليل.

وكان 32 اقتصادياً قد توقعوا أن ينمو الاقتصاد الفرنسي 0.2% في المتوسط في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2013 مقارنة بالربع السابق.

وقال مكتب الإحصاء إن الاقتصاد لم يسجل تغيراً في الربع الثالث تعديلاً لبيانات أولية أظهرت انكماشه بنسبة 0.1%.

وبحسب أحدث البيانات، فقد سجلت فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، نمواً بمعدل 0.3% على مدى العام الماضي وهو ما يفوق توقع الحكومة البالغ 0.1%.