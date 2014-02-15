"العمل" تقر عقوبات للمنشآت المخالفة لنظام الأجور

أعلنت وزارة العمل السعودية أنها بصدد اتخاذ عقوبات صارمة على المنشآت التي لا تطبق برنامج حماية الأجور الذي تبدأ مرحلته الثانية بداية شهر جمادى الأولى القادم على الشركات ذات الـ1000عامل وأكثر، ثم يجري تطبيقها على المنشآت الأقل عدداً وفق جدول زمني ينتهي بتطبيقه كاملاً على جميع المنشآت في عام 2015م، وأكدت أنها ستقوم بحملات تفتيشية متواصلة للتأكد من تطبيق النظام الذي يحفظ حقوق الجميع.

وأوضح مدير إدارة التفتيش بوزارة العمل فيصل العتيبي أن الوزارة ستبدأ المرحلة الثالثة وسيتم تطبيقها بعد ذلك على المنشآت الأقل من 1000 عامل، حيث ستكون هنالك عقوبات صارمة تنتظر المنشآت التي تتهاون في تطبيق البرنامج، مشيراً أن المنشآت التي تتأخر في تطبيق البرنامج لمدة شهر سيتم إدراجها ضمن الشركات الخاضعة للتفتيش المستمر، فيما سيتم إيقاف الخدمات عن الشركات المتأخرة لمدة شهرين باستثناء رخص العمل، بينما سيتم إيقاف جميع الخدمات، بالإضافة لنقل العمالة بدون الموافقة المسبقة على الشركات غير الملتزمة بالتطبيق لمدة 3 أشهر.

وأضاف أن الوزارة منذ أن طبقت البرنامج على المنشآت الأكثر من 3000 عامل، تلقت ملفات لأكثر من 181 منشأة، ورفعت 104 منشآت مخالفة لحماية الأجور، فيما تعهدت 46 منشأة برفع ملفاتها خلال أيام.

وأكد العتيبي إيقاف الخدمات عن 31 منشأة لم ترفع ملفاتها، وقال: "إن الخطوة الأولى تتمثل في حصر أرقام الحسابات البنكية لكل عامل أو إصدار بطاقات الراتب للعمالة التي ليست لديهم حسابات، وإعداد ملف صرف الأجور الشهرية بالصيغة المعتمدة والموثقة رقمياً، وإرسال ملف صرف الأجور الشهري إلى البنك ثم استلام النسخة الموثقة بعد الصرف والدخول على حساب المنشأة في الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل ورفع ملف صرف الأجور الشهرية الموثق، مع تحديث بيانات أجور العاملين بشكل شهري".

وأضاف العتيبي أن الوزارة تعمل مع مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" على دراسة أي خطأ أو خلل يقع في النظام، خلال مراحل تطبيقه، ويجري حالياً استحداث نظام خاص بمواطني دول الخليج العاملين في السعودية، لإدراجهم ضمن برنامج حماية الأجور العاملين في المنشآت الأهلية داخل السعودية.