"الكوفي شوب" أكثر القطاعات إرضاء للمستهلك بدبي

أظهرت النتائج الأولية لمؤشر المنشآت الصديقة للمستهلك لعام 2013 الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية بدبي أن قطاع "الكوفي شوب" تصدر المؤشر بمتوسط 70 نقطة من بين ستة قطاعات: الإلكترونيات والهايبرماركت والسيارات والأثاث والتجزئة.

وحاز قطاع السيارات أدنى مجموعة بمتوسط 62 نقطة خلال مؤشر تنصيف المنشآت للعام الماضي، بحسب بيان صحافي للدائرة الاقتصادية.

ومن المقرر أن تعلن النتائج النهائية لمؤشر المنشآت الصديقة للمستهلك لعام 2013 الذي يعده قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي في حفل تكريم للجهات المتميزة في مطلع الشهر المقبل.

ويعتبر مؤشر تصنيف المنشآت الصديقة للمستهلك من أبرز مبادرات اقتصادية دبي الرامية إلى رفع المكانة التجارية، وسهولة مزاولة الأعمال الاقتصادية في إمارة دبي، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للعملاء، إضافة إلى تعزيز آلية التعاون مع المستهلكين وحماية حقوقهم، ورفع تنافسية الأعمال واستدامتها على مستوى إمارة دبي خصوصاً، ودولة الإمارات عموماً.

وقال عمر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في تصريح صحافي له، اليوم، إن الدورة الثانية من المؤشر شهدت زيادة في المنافسة بين المشاركين من خلال تقارب معدلات المؤشر ضمن القطاعات المنافسة بشكل عام.

وأوضح أن هذا يدل على مدى اهتمام المنشآت التجارية بالمشاركة في المؤشر، والحصول على أفضل القراءات والتصنيفات في مؤشر المنشآت الصديقة للمستهلك، والعمل على تحسين خدماتهم وتقديم الأفضل للعملاء.

وبين بوشهاب أن قطاع "الكوفي شوب" أحرز نتائج طيبة من حيث شفافية الفواتير ودقتها بمتوسط نسبته 92%، وحازت الجودة والرضا العام على نتائج مرضية وصلت إلى ما نسبته 70%.

وتم جمع هذه البيانات التفصيلية من خلال تقييم آراء أوساط المستهلكين من رواد هذه المقاهي الذين بلغ عددهم 700 شخص.

وأشار بوشهاب إلى أن قطاع السيارات حاز على أقل مستوى في المؤشر بشكل عام لتدني مستوى الأداء من حيث القيمة مقابل المال والرضا العام بالخدمة المقدمة، إذ بلغ متوسطها نحو 53%.