100 وظيفة شاغرة للسائقين معروضة بغرفة الشرقية

تنظم غرفة الشرقية بعد غد، لقاء توظيف لشغل 100 وظيفة شاغرة للسائقين في إحدى الشركات الكبرى، حيث يتم استقبال المتقدمين من طالبي العمل (رجال) في المقر الرئيسي للغرفة بالدمام.

وتشارك اللجان المتخصصة في الشركة خلال اللقاء الذي يعقد عند الساعة 9 صباحاً في تدقيق وثائق المتقدمين الذين تتوافق مؤهلاتهم مع متطلبات الوظائف المعروضة للمتقدمين من طالبي العمل الذين يحملون رخص قيادة (نقل ثقيل) برواتب تصل إلى 7 آلاف ريال.

ودعت غرفة الشرقية طالبي العمل (رجال) إلى التواجد في الموعد المحدد، مصطحبين السيرة الذاتية وصورة من مؤهلاتهم العلمية، وخبراتهم العملية إن وجدت، وصورة من الهوية الوطنية، وصورة من رخصة القيادة مع إحضار الأصل للمطابقة والاستعداد لإجراء المقابلة الشخصية مع اللجان المختصة التابعة للشركة.