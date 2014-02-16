مسؤول: سكة الحديد تدعم الاستثمارات الخليجية المشتركة

أوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لدول لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالله الشبلي أنه انطلاقا من اهتمام وحرص قادة دول مجلس التعاون، جاء قرار إنشاء مشروع سكة حديد تربط دول المجلس بعضها ببعض لما له من آثار إيجابية مباشرة على تيسير الحركة التجارية بين دول المجلس.

وأضاف الشبلي في بيان صحفي اليوم الأحد أن مشروع سكة الحديد سيدعم الاستثمارات المشتركة بين دول المجلس بما يسهم في تفعيل التبادل التجاري والاقتصادي الخليجي، لافتاً النظر إلى أن مسار سكة حديد دول المجلس سيبدأ من الكويت مرورا بالدمام إلى مملكة البحرين ومن الدمام إلى قطر عن طريق منفذ سلوى وسيربط قطر بالبحرين، ومن السعودية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وصولاً لأبوظبي والعين ومن ثم إلى مسقط عبر صحار.

وبين الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية أن التكلفة الإجمالية لإنشاء البنية التحتية للمشروع بلغت 15.4مليار دولار شاملا الربط ما بين البحرين والسعودية من خلال الجسر المقترح إنشاؤه بين البلدين للربط بمشروع سكة حديد دول المجلس، كما قدر الطول الإجمالي للمسار 2117 كم ويربط مدينة الكويت مرورا بكافة دول المجلس وصولا إلى مسقط، مشيراً إلى أن سرعة قطارات نقل الركاب ما يقارب من 220 كم في الساعة، ولقطارات نقل البضائع ما بين 80-120 كم ساعة باستخدام الديزل لتوليد الطاقة الكهربائية.

وفيما يتعلق بسير المشروع أوضح الشبلي أنه تم إحراز تقدماً ملموساً في المشروع وقُطعت خطوات كبيرة على مسار تنفيذه حيث اتفقت الدول الأعضاء، بالتنسيق مع الأمانة العامة على خطة عمل وبرنامج زمني لاستكمال التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع خلال عام 2014، ومن المتوقع أن يستكمل تنفيذه وتشغيله خلال عام 2018، مع الأخذ بالاعتبار مواكبة آخر المستجدات والتحديات التي قد تواجه تنفيذ المشروع ووضع الحلول المناسبة للتغلب عليها.

وأبان الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية أن دولة الإمارات العربية المتحدة استكملت إنشاء أجزاء من مشاريع السكك الحديدية الوطنية وستبدأ في إنشاء مشروع سكة حديد دول المجلس، بالإضافة إلى بدء السعودية إنشاء جزء من سكة حديد دول المجلس والتي تشكل أيضا جزءا من مشاريع السكك الحديدية الوطنية، في حين وقعت كل من دولة قطر وسلطنة عمان عقوداً استشارية لإعداد التصاميم الهندسية لمشروع سكة حديد دول المجلس ومشاريع السكك الحديدية الوطنية فيها، وكذلك عقود استشارية لإدارة المشروع، لافتاً النظر إلى أن الأمانة العامة تتابع مع الدول الأعضاء مراحل تنفيذ المشروع للتأكد من تنفيذه بشكل متكامل ومتوائم مع شبكات السكك الحديدية الوطنية بدول المجلس.

