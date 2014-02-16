وفاة مصرفي بريطاني كان مستشاراً لحاكم دبي بالستينيات

توفي عن 92 عاماً مصرفي بريطاني ساهم في نهضة دبي، عندما عمل مستشاراً لحاكمها في الستينيات، وتقاعد داف في دبي وسيدفن بها الأسبوع الحالي، بحسب رويترز.

وكان الاسكتلندي وليام داف وفد إلى دبي بعد فترة عمل كمصرفي في الكويت وأصبح في 1960 مستشارا ماليا لحاكمها الراحل الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم. وفي ذلك الوقت كان عدد سكان الإمارة حوالي 50 ألف نسمة.

وأقام داف دائرة جمارك دبي ودائرة المالية وساعد في تأسيس مرفق الكهرباء بالإمارة ثم اضطلع بدور محوري في إقامة المنطقة الحرة بجبل علي التي تضم أكبر ميناء في الشرق الأوسط. والإمارة الآن أكبر مركز مالي في المنطقة وبعدد سكان يتجاوز المليوني نسمة.

وتلقى داف تعليماً في أكسفورد وكان يتحدث العربية الفصحى.

وقالت ابنته شيلا داف إيرلز "ذهب للقاء الشيخ راشد ونشأت بينهما صداقة على الفور. كانا يستمتعان بالذهاب في رحلات إلى اسكتلندا معا. لم تكن مجرد علاقة عمل.. كانت علاقة صداقة أيضاً".

وقال أنتوني هاريس سفير بريطانيا السابق في الإمارات العربية المتحدة "لقد اضطلع بدور مهم حقا في نمو الإمارات. كانت عجلة القيادة بيد الشيخ راشد. لكن حول الشيخ راشد تحلق موظفون مخلصون.. مخلصون بمعنى أنهم نفذوا الأفكار المقررة أيا كانت".