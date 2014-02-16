"موديز" متفائلة باقتصاد إيطاليا رغم تراكم ديونها

أبقت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أمس الأول على تصنيفها للديون السيادية لإيطاليا عند "بي ايه ايه 2" إلا أنها رفعت توقعاتها للأفق الاقتصادي في البلاد من سلبي إلى مستقر.

وتحدثت الوكالة التي قامت في صيف العام 2012 بتخفيض تصنيف إيطاليا من "ايه 3" الى "بي ايه ايه 2"، خصوصا عن "صمود الصلابة المالية للحكومة الإيطالية".

وأشارت موديز إلى "استقرار" لمعدل الاستدانة للدولة الإيطالية في 2014.

وقالت الوكالة إنها "تتوقع معدلا للاستدانة قياسا على الناتج المحلي الإجمالي عند 135% إذا ما حصل نمو متواضع وإذا ما وضعت السلطات الميزانية كما هو متوقع ولم ترتفع تكاليف التمويل".

ولفتت موديز إلى أن استقالة رئيس الوزراء انريكو ليتا أمس الأول واستبداله المتوقع بماتيو رينزي "لا يغير شيئا في توقعاتنا في هذا المجال".